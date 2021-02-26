Зеленский в видеообращении рассказал о «вырванном сердце»

Украина никогда не забудет события семилетней давности, связанные с оккупацией Крыма, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы никогда не забудем события семилетней давности. Крым был сердцем Украины, солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Кое-кто убеждал, что вырвал наше сердце законно и вежливо, а теперь, сжимая его в руках, искренне удивляется, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить», — сказал Зеленский в видеообращении перед началом телемарафона ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г.Севастополя в пятницу.
Президент указал, что для того, чтобы Украина смогла снова радостно и искренне улыбнуться «надо вернуть ее сердце, вернуть полуостров Крым».
«К сожалению, пока что этого не произошло, но нашу память аннексировать никому не удастся, память о том, что Крым остается оккупированным, что гарантиями безопасности и международным правом брутально вытерли ботинки, что происходит активная милитаризация региона, что в Крыму регулярно нарушаются права украинцев и крымских татар, преследуется свобода, свобода слова, мышления, религии, заключаются общественные активисты и журналисты», — отметил он.
Зеленский уточнил, что на данный момент РФ удерживает более 100 политичных заключенных из Крыма, а также напомнил, что накануне Дня независимости Украины в Киеве состоится первое заседание Крымской платформы, которая является международной площадкой для поиска и дальнейшего воплощения в жизнь комплекса мероприятий для деоккупации полуострова и защиты прав крымчан.
«Дорогой Крым, тебя ждет вся Украина. Добро пожаловать, обычно говорят гостям. А родным говорят: с нетерпением ждем дома. Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины», — добавил глава государства.
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