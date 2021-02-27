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Палата представителей одобрила подготовленный Байденом «план спасения» на $1,9 трлн

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Палата представителей одобрила подготовленный Байденом «план спасения» на $1,9 трлн

Палата представителей американского Конгресса проголосовала за принятие плана президента США Джо Байдена по спасению американской экономики и оказанию помощи населению в условиях пандемии коронавируса, предусматривающий выделение на эти цели $1,9 трлн.

Теперь этот план должен быть рассмотрен Сенатом. В случае одобрения он станет шестой по счету программой федерального правительства по борьбе с инфекцией.

Предполагается, что почти $2 трлн пойдут на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, выплаты работающим семьям в размере $1,4 тыс. каждому, еженедельную федеральную надбавку по безработице в $400 и пособия на ребенка до $3,6 тыс.

«Американский план спасения» включает программу повышения минимальной зарплаты с $7,25 до $15 в час.

Несмотря на возражения Сената против этого пункта, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что оставит его в законопроекте.

«Демократы в Палате представителей считают, что увеличение минимальной зарплаты необходимо», — сказала она.

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Демократы намерены добиться того, чтобы законопроект Байдена вступил в силу до середины марта, когда истекает срок действия ранее введенных повышенных пособий по безработице и некоторых других видов помощи.

Байден анонсировал «Американский план спасения» 20 января. Некоторые экономисты называют пакет стимулирующих мер слишком масштабным и опасаются, что его принятие может привести к перегреву экономики. Их озабоченность разделяют многие республиканцы в конгрессе. Они называют план президента «списком пожеланий либералов».

США, Джо Байден, коронавирус
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