В Новой Зеландии изолируют город из-за выявленного заражения коронавирусом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в субботу объявила о введении режима изоляции на территории крупнейшего города Окленда после выявления нового случая заражения COVID-19 неизвестного происхождения, сообщает The Guardian.
По словам премьер-министра, режим изоляции начнет действовать в воскресенье и продлится как минимум семь дней.
Выходить из дома жителям Окленда можно будет только на работу, либо по неотложным делам, например, за продуктами. Въезд и выезд из города ограничат, школы и второстепенные магазины закроются.
Новый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в субботу, и он не связан с другими заражениями, которые выявлялись неделями ранее. Премьер-министр заявила, что «есть повод для беспокойства», поскольку человек, у которого подтвердили заражение коронавирусом, не соблюдал режим изоляции в течение недели. В частности, этот человек сходил к врачу на прием, а затем пошел в спортзал.
Ардерн также напомнила, что «у властей есть возможность принимать меры против нарушителей правил».
Ранее в феврале Окленд уже закрывали. Тогда поводом послужило выявление заражения британским штаммом коронавируса среди членов одной семьи.
В Новой Зеландии с начала пандемии выявили всего около 2,3 тыс. зараженных, скончались порядка 25 человек.
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