Новая Зеландия ввела национальный локдаун из-за одного случая COVID-19

Новая Зеландия с полуночи среды уйдет на карантин после того, как выявили первого за почти шесть месяцев заболевшего COVID-19 внутри страны, передает Radio New Zealand.

Локдаун продлится три дня на всей территории страны и семь дней — в Окланде, где живет заразившийся, и Короманделе, где он побывал на выходных. RNZ сообщает, что это мужчина в возрасте 58 лет, он стоит в очереди на прививку, но пока ее не сделал. После того как он сдал положительный тест на коронавирус, власти выявили несколько контактных лиц, также заболевших COVID-19. В итоге число носителей вируса в стране выросло до пяти. Все они — носители дельта-штамма.

В стране объявили самый жесткий, четвертый, уровень ограничений. При нем люди могут покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Такими случаями являются поход в магазин или аптеку, получение медпомощи, занятия спортом на свежем воздухе в своем районе. Отменяются все публичные собрания и массовые мероприятия, закрываются все организации, кроме тех, которые предоставляют необходимые населению услуги, прекращаются учебные занятия.

«Дельта-штамм изменил правила игры и мы реагируем на это, — сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн во время пресс-конференции. — Лучшее, что мы можем сделать, чтобы преодолеть это так быстро, как это возможно, — это приложить все усилия».

Всего в Новой Зеландии зафиксировали 2926 случаев заболевания COVID-19, из них 26 человек умерли, 2857 выздоровели и 43 проходят лечение сейчас. Согласно официальной информации, все 43 случая были выявлены на границе, а не внутри страны. Последний раз передача вируса внутри Новой Зеландии была зарегистрирована 28 февраля.