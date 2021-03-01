Зеленский заявил, что успешная судебная реформа приблизит Украину к ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успешная судебная реформа в Украине является катализатором интеграции страны в Европейский союз и НАТО. Зеленский подчеркнул важность права на честный суд.
Об этом он сказал в ходе форума «Украина 30».
«Успешная судебная реформа в Украине является катализатором нашей интеграции в Европейский союз и НАТО. И самое главное — обеспечение гражданам права на честный и независимый суд — это базовый принцип любого демократического государства», — заявил глава государства.
Президент также рассказал, что в Украине планируют создать «суд в смартфоне», который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.
По словам главы государства, «суд в смартфоне» станет аналогией проекта «государство в смартфоне».
Зеленский также отметил, что устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей является для власти вызовом, в решении которого может помочь IT-технология.
«Мы стремимся и обязательно создадим „суд в смартфоне“. Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления», — отметил он.
Напомним, что проведение судебной реформы в Украине является одним из условий получения международной финансовой помощи.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016