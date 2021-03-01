Зеленский заявил, что успешная судебная реформа приблизит Украину к ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успешная судебная реформа в Украине является катализатором интеграции страны в Европейский союз и НАТО. Зеленский подчеркнул важность права на честный суд.

Об этом он сказал в ходе форума «Украина 30».

«Успешная судебная реформа в Украине является катализатором нашей интеграции в Европейский союз и НАТО. И самое главное — обеспечение гражданам права на честный и независимый суд — это базовый принцип любого демократического государства», — заявил глава государства.

Президент также рассказал, что в Украине планируют создать «суд в смартфоне», который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

По словам главы государства, «суд в смартфоне» станет аналогией проекта «государство в смартфоне».

Зеленский также отметил, что устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей является для власти вызовом, в решении которого может помочь IT-технология.

«Мы стремимся и обязательно создадим „суд в смартфоне“. Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления», — отметил он.

Напомним, что проведение судебной реформы в Украине является одним из условий получения международной финансовой помощи.