Зеленский поприветствовал назначение первого состава Этического совета

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует сформированный состав Этического совета, который призван установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.
«Я надеюсь, что Этический совет начнет свою работу как можно быстрее. Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось приступить к важнейшему этапу инициированных мной изменений в судебной системе. Формирование добропорядочных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшую очистку системы», — приводит слова Зеленского пресс-служба Офиса президента.
Напомним, 14 июля парламент одобрил закон, который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании состава Высшего совета правосудия (ВСП). Закон предполагает создание Этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. Закон содержит ключевую правку о том, что ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.
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