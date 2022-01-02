Зеленский перечислил основные направления госполитики на 2022 год

Президент Владимир Зеленский определил несколько направлений государственной политики на 2022 год. Среди них он назвал вакцинацию от коронавируса, борьбу с олигархами и коррупцией, продолжение судебной реформы. Об этом глава государства написал в статье для журнала «Новое время», опубликованной в воскресенье.

Он перечислил несколько основных направлений, на которых государство, по его словам, сосредоточится в наступившем году. Первым из них названа вакцинация. Зеленский напомнил, что «только полный курс вакцинации для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине», и заверил, что страна будет обеспечена вакцинами, в том числе и для ревакцинации. «Для ревакцинации также будем иметь весьма достаточный потенциал. Обеспечим и наиболее эффективные препараты для лечения COVID-19 — все, признанные миром», — подчеркнул президент.

Глава государства полагает, что пандемия является одной из причин усталости населения страны. Он пояснил, что имеет в виду усталость, в том числе медработников, пациентов, которая сопровождается усталостью от экономических проблем, «от искусственных и грязных политических противостояний». Последние Зеленский связал не с демократическими процессами, а с попытками использовать страну в корыстных целях. При этом он не указал, кого конкретно имеет в виду. В этом контексте он пообещал, что государство будет пытаться уберечь людей от такого ощущения, и с этой точки зрения он назвал 2022 год решающим для страны.

«Особого труда» и «совместной защиты», по мнению Зеленского, в наступившем году потребует еще одно направление — судебная реформа. «Эта реформа как прививка, но против коррумпированности и предвзятости судей. Уже понятно: сопротивление очищению судов и дальше будет безумное. От затягивания малейших процедур до попыток сломать реформу через Конституционный суд», — предупредил глава государства.

При этом он не исключил, что по вопросу судебной реформы власть может спросить мнение жителей страны. «Очень важно, чтобы общество сказало свое слово, если и для этого придет время», — допустил Зеленский.

Обещание продолжить борьбу с олигархами Зеленский также причислил к ключевым приоритетам работы в нынешнем году. «В мае 2022 года появится максимально четкая красная линия — для тех, кто считает еще с 90-х годов, что государство — их личная собственность. Начнет действовать антиолигархический закон», — заявил лидер страны, подчеркнув, что изменить антиолигархический курс в стране уже не удастся. «Этот шаг уже сделан, и обратно его не отыграть, что бы ни старались сделать господа олигархи», — пообещал он.

Кроме того, президент сообщил, что в 2022 году в Украине будет происходить укрепление финансового сектора, Национального банка и антикоррупционных институтов, состоится запуск второго уровня пенсионной системы и «подлинного фондового рынка», продолжится антибюрократическая реформа. Глава государства пообещал продолжить и расширить инфраструктурную реформу, уточнив, что, кроме прочего, имеет в виду развитие предприятия «Укрзализница».

В целом Зеленский отметил, что перечисленные направления демонстрируют «неотвратимость перемен, чтобы украинцам всегда было чем ответить на любой удар — внутренний или внешний».