У Байдена ищут инвестиции в чистую энергетику

Спецпосланник американского президента по климату Джон Керри проводит консультации с представителями крупных финансовых компаний США о привлечении инвестиций в сферу развития экологически чистых технологий, в том числе в энергетике. Об этом он сообщил в четверг в эфире телеканала CNBC.

Говоря о поиске необходимых для работы на данном направлении средств, Керри отметил: «Все это осуществимо при наличии финансов. В настоящее время я провожу переговоры с некоторыми нашими крупнейшими инвестиционными фондами и ключевыми банками».

Спецпосланник выразил уверенность в том, что будут найдены компании, которые пожелают сделать крупные капиталовложения в данную сферу. По словам Керри, федеральное правительство также готово предоставить средства. «Кроме того, думаю, что президент Байден планирует масштабную инициативу в сфере инфраструктуры», — добавил спецпосланник. Как он пояснил, указанные планы, вероятно, будут касаться совершенствования энергосистемы в США.

Байден ранее выражал уверенность в том, что реализация его инициатив по повышению энергоэффективности и поэтапному переходу на возобновляемые источники энергии позволит «дать работу миллионам американцев». Демократ, в частности, выступал за создание в США более 500 тыс. станций для зарядки электромобилей, а также формирование условий для перехода граждан и федеральных ведомств на этот вид транспорта.