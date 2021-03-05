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Bloomberg допустил возможность «экстремальных» санкций против России

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Bloomberg допустил возможность «экстремальных» санкций против России

США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за применение химического оружия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, меры, которые рассматривают Вашингтон и Лондон, варьируются от ограничений против «российских олигархов» до «экстремальных шагов» — санкций против суверенного долга России.

Как пишет Bloomberg, одним из поводов для дополнительных мер может стать то, что Россия продолжает препятствовать расследованию отравления оппозиционера Алексея Навального.

По словам источников агентства, США могут ввести санкции против российских бизнесменов, воспользовавшись «законом Магнитского» — он позволят вводить ограничения против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупции. Однако, как заявили два собеседника Bloomberg, если Вашингтон установит, что Москва снова нарушит запрет на применение химоружия, президент Джо Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении российского госдолга. По данным агентства, это может быть сделано в сотрудничестве с Европой.

Bloomberg напоминает, что в 2018 году американский Минфин, который тогда возглавлял Стивен Мнучин, выступил против распространения санкций на суверенный долг России. Ведомство предупредило о негативных последствиях этого шага для мировых финансовых рынков и заявило, что ограничения дестабилизируют их. Однако сейчас чиновники в администрации Байдена, в частности, замглавы Совета нацбезопасности Далип Сингх, считают, что возможные последствия ввода санкций против российского госдолга будут не такими серьезными.

США 2 марта ввели санкции против российских физических и юридических лиц по линии Минфина, Минторга и Госдепартамента. Под новые ограничения попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, начальник ФСИН Александр Калашников и другие. Им запрещен въезд в США, а активы, если они есть в США, будут заблокированы. Меры также введены против ФСБ, Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) и научных институтов Минобороны РФ. Помимо этого, Соединенные Штаты внесли Россию в список стран, в которые запрещен экспорт оборонных технологий, и продлили меры, введенные три года назад после отравления в Великобритании Сергея Скрипаля.

Санкции против российских силовиков ввел и Евросоюз. Под них попали Краснов, Калашников, глава СК Александр Бастрыкин и глава Росгвардии Виктор Золотов. Им запретили въезд в ЕС и доступ к его финансовой системе.

Поводом для этих мер стали отравление Алексея Навального и замена его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Военные специалисты в Германии, а также эксперты лабораторий из Франции и Швеции заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы «Новичок».

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При этом в соответствии с американским законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года (CBW Act), России грозит второй раунд санкций из-за ситуации с Навальным. Его можно избежать, если Россия задекларирует и уничтожит свое химическое оружие.

Россия, США, санкции
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