В России COVID-19 забрал уже более 200 тыс. жизней

В январе число умерших россиян с COVID-19 составило 37 107 человек, сообщил Росстат — местное статистическое ведомство. Таким образом, число умерших россиян с коронавирусом с начала пандемии достигло 200 432 человек.
Росстат также скорректировал данные по числу умерших россиян с коронавирусом в декабре. По новым данным, таких оказалось 45 331 человек (первоначально статистическое ведомство отчиталось о 44 435 умерших). Декабрьские показатели остаются самыми высокими по числу умерших россиян с COVID-19 за месяц.
Напомним, что с апреля 2020-го по январь 2021-го, согласно данным оперативного штаба российского правительства, было выявлено 3 868 087 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, доля умерших от количества подтвержденных случаев заболевания составила 5,18%. Если оценивать уровень летальности только по числу россиян, у которых COVID-19 стал основной причиной смерти, то он составил 2,7%.
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