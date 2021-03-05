В РФ уже произвели 14 миллинов доз разных вакцин от коронавируса

Объем производства вакцин от коронавируса в России к настоящему времени составил 13,9 миллиона комплектов доз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Наверное, сначала лучше сказать об объёмах производства и доступности к использованию произведённой вакцины от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день объём производства составил 13,9 миллиона комплектов доз вакцин», — сказала Голикова журналистам.

Она отметила, что наибольший объём в этом количестве составляется вакцина «Спутник V» «и небольшой объём вакцины» «ЭпиВакКорона». Голикова уточнила, что масштабирование производства началось с февраля 2021 года, в марте объемы будут наращиваться.