Далай-лама получил прививку вакциной Covishield, которую купила Украина

Духовный лидер Тибета Далай-лама в субботу, 6 марта, получил первую прививку вакциной от коронавируса Covishield. Это вакцина разработки Oxford/AstraZeneca, которая производится на индийском заводе Serum Institute.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Далай-лама, которому 85 лет, вакцинировался в больнице в городке Дхармсала на севере Индии. После вакцинации за Далай-ламой наблюдали врачи в течение 30 минут.

После прививки от коронавируса Далай-лама призвал всех людей быть смелыми и пройти вакцинацию.

«Чтобы предотвратить некоторые серьезные проблемы, эта инъекция очень и очень полезна», — сказал он.

Вместе с Далай-ламой прививку от коронавируса вакциной Covishield сделали еще десять человек, которые проживают в его резиденции.

Напомним, Украина также приобрела вакцину Covishield от Oxford/AstraZeneca для прививания населения. По состоянию на сегодняшнее утро в Украине первую дозу вакцины получили уже более 15 тысяч граждан.