Во Львовской области после прививки от COVID-19 умер мужчина

Во Львовской области умер мужчина, который накануне вакцинировался вакциной против COVID-19 AstraZeneca/Covishield, сообщил глава ОГА Максим Козицкий.

«Сегодня (16 апреля — Ред.) умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield», — написал Козицкий на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

По его словам, случай смерти зарегистрирован как «неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19».

«Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Львовской ОГА», — написал Козицкий.

Он также подчеркнул, что вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.