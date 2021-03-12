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Канцлер Австрии сделает прививку препаратом AstraZeneca

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Канцлер Австрии сделает прививку препаратом AstraZeneca

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что на фоне дискуссии вокруг препарата британско-шведской компании AstraZeneca сделает прививку от нового коронавируса этой вакциной.

По его словам, в Австрии каждый сам должен решать делать прививку или нет. Кроме того, правительство Австрии не собирается вводить обязательную вакцинацию.

«Я себе сказал, что в связи с тем, что есть много людей, которые в Австрии выражают обеспокоенность, я тоже сделаю прививку AstraZeneca, чтобы продемонстрировать, что я доверяю этой вакцине, потому что все эксперты имеют четкую позицию, и эта вакцина используется во многих странах мира. Десятки миллионов людей ее уже использовали», — сказал Курц на пресс-конференции в Вене в пятницу.

Канцлер также повторил заявление санитарных властей Австрии, которые не устанавливали связи смерти людей в этой стране с прививкой препаратом AstraZeneca. Соответствующая информация была распространена 7 и 9 марта Федеральным ведомством по безопасности в сфере здравоохранения Австрии.

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Австрийский Минздрав сообщил в четверг, что Австрия продолжает использование AstraZeneca для вакцинации населения. Ранее Дания, Исландия, Италия и Норвегия временно прекратили использование вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим смертельном случае в Дании.

7 марта в Австрии стало известно о смерти 49-летней санитарки после прививки препаратом компании AstraZeneca, но связи с вакцинацией установлено не было. В целях предосторожности решено было отказаться от использования оставшихся 6 тыс. доз препарата из одной определенной партии вакцины. Из указанной партии без последствий было израсходовано 37 тыс. доз вакцины.

Австрия, Себастьян Курц, AstraZeneca
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Пятница, 12 марта 2021
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