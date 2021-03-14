В Германии часть государственных денег случайно пошли террористам

В Германии часть помощи, которую власти оказывали бизнесу во время пандемии коронавируса, могла пойти на поддержку исламистов, пишет газета Welt со ссылкой на источник в правоохранительных органах Берлина.
«В отдельных случаях есть подозрения в прямом финансировании терроризма», — отмечается в статье.
В трех случаях есть признаки того, что выплаченные средства могли направить в поддержку боевиков на Ближнем Востоке. Сейчас служба государственной безопасности и прокуратура ведут более сотни расследований в столице в отношении 60 человек. Власти проверяют, были ли деньги получены обманным путем.
Ущерб по уголовным делам составляет около миллиона евро, в ходе обысков изъяли около 250 тысяч евро.
В Германии со 2 ноября продолжается локдаун, введенный правительством и землями страны для предотвращения распространения коронавируса. В течение этого времени рестораны, бары, кафе и гостиницы остаются закрытыми.
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