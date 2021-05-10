Французские военные написали письмо Макрону о «распаде» страны

Действующие военные Франции в открытом письме поддержали обращение отставных генералов, заявивших о «распаде» страны. Письмо опубликовало издание Valeurs actuelles.
В конце апреля группа отставных генералов написала письмо президенту страны Эмманюэлю Макрону. В нем они предупредили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях Франции, и в республике фактически идет расовая война, которая способна ее разрушить и привести к тысячам жертв.
«Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу...», — предупредили они.
Во Франции военным запрещено высказываться на политические или религиозные темы, поэтому в Вооруженных силах республики пообещали наказать подписавших послание военнослужащих.
Новое письмо адресовано не только Макрону, но и министрам, членам парламента, а также высшим военным чинам, но без указания конкретных фамилий.
«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели, заявили его авторы. — ...Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение».
В этом письме военные также указали на угрозу гражданской войны во Франции. Они заявили, что видят насилие в городах и деревнях страны, а «ненависть к Франции и ее истории становится нормой».
Авторы напомнили о том, что многие их товарищи погибли в боях, ценой своих жизней пытаясь уничтожить исламизм, которому во Франции, по их мнению, «теперь делаются уступки».
Они подчеркнули, что похожие ситуации складываются в странах, стоящих на пороге краха, который в свою очередь приведет к хаосу и насилию. И это, указали военные, будет вызвано гражданской войной.
По их словам, военные — аполитичны и потому воспринимают ситуацию объективно.
«Действуйте, дамы и господа. На этот раз речь идет не о нестандартных эмоциях, готовых формулах или освещении в СМИ. Это не вопрос расширения ваших полномочий или завоевания других. Речь идет о выживании нашей страны, вашей страны», — заключили военные.
По данным на утро понедельника, письмо поддержали свыше 220 тыс. человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016