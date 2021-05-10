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Французские военные написали письмо Макрону о «распаде» страны

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Французские военные написали письмо Макрону о «распаде» страны

Действующие военные Франции в открытом письме поддержали обращение отставных генералов, заявивших о «распаде» страны. Письмо опубликовало издание Valeurs actuelles.

В конце апреля группа отставных генералов написала письмо президенту страны Эмманюэлю Макрону. В нем они предупредили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях Франции, и в республике фактически идет расовая война, которая способна ее разрушить и привести к тысячам жертв.

«Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу...», — предупредили они.

Во Франции военным запрещено высказываться на политические или религиозные темы, поэтому в Вооруженных силах республики пообещали наказать подписавших послание военнослужащих.

Новое письмо адресовано не только Макрону, но и министрам, членам парламента, а также высшим военным чинам, но без указания конкретных фамилий.

«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели, заявили его авторы. — ...Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение».

В этом письме военные также указали на угрозу гражданской войны во Франции. Они заявили, что видят насилие в городах и деревнях страны, а «ненависть к Франции и ее истории становится нормой».

Авторы напомнили о том, что многие их товарищи погибли в боях, ценой своих жизней пытаясь уничтожить исламизм, которому во Франции, по их мнению, «теперь делаются уступки».

Они подчеркнули, что похожие ситуации складываются в странах, стоящих на пороге краха, который в свою очередь приведет к хаосу и насилию. И это, указали военные, будет вызвано гражданской войной.

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По их словам, военные — аполитичны и потому воспринимают ситуацию объективно.

«Действуйте, дамы и господа. На этот раз речь идет не о нестандартных эмоциях, готовых формулах или освещении в СМИ. Это не вопрос расширения ваших полномочий или завоевания других. Речь идет о выживании нашей страны, вашей страны», — заключили военные.

По данным на утро понедельника, письмо поддержали свыше 220 тыс. человек.

Франция, исламисты, Эммануэль Макрон
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