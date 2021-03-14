Букингемский дворец нанял юридическую фирму для расследования жалоб на Меган Маркл

Букингемский дворец привлек стороннюю юридическую фирму для проведения расследования предполагаемых случаев издевательского отношения герцогини Сассекской Меган Маркл к собственным подчиненным. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times.

Отмечается, что представители неназванной юридической фирмы, в частности, смогут опросить бывших и действующих сотрудников королевского двора, которые жаловались на необоснованные претензии к ним со стороны Маркл. При этом герцогиня Сассекская и ее супруг принц Гарри, согласно источникам издания, вряд ли будут приглашены к участию в расследовании, которое «займет столько времени, сколько будет необходимо». Газета предполагает, что данное решение в конечном счете приведет к еще большему ухудшению отношений пары, покинувшей Великобританию почти год назад, с другими членами монаршей семьи.

Ранее газета The Times опубликовала воспоминания бывших сотрудников секретариата супруги принца Гарри, которые жаловались на надменное отношение к ним со стороны Маркл. По их словам, из-за поведения герцогини Сассекской двое ее личных ассистентов в итоге были вынуждены оставить работу, поскольку не могли справиться со стрессом. Представители герцогини в комментарии для The Times отвергли тогда данные обвинения. Более того, адвокаты указали, что подобный материал намеренно вышел за несколько дней до интервью принца Гарри и Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, чтобы настроить британскую аудиторию против пары, перебравшейся в Калифорнию.