Франция и Италия тоже приостановили использование вакцины AstraZeneca

Франция приостанавливает использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca до вторника, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

«Европейский регулятор EMA завтра после обеда даст свое мнение по поводу использование этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения... было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьером-министром Испании Педро Санчесом.

Французский лидер отметил, что использование вакцины AstraZeneca приостановлено во Франции до вторника.

Также решение о приостановке вакцинации также принял итальянский регулятор — фармацевтическое агентство AIFA. Такое решение принято из предосторожности «в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран».

До этого власти Германии временно приостановили использование вакцины компании AstraZeneca. Решение приняли на фоне сообщений о развитии тромбоэмболии у нескольких привитых пациентов.

После сообщениях о тромбоэмболии у вакцинированных уже несколько стран — Нидерланды, Норвегия, Дания, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва — частично или полностью приостановили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.