В Беларуси начали прививать от коронавируса китайской вакциной

Вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm началась в Беларуси, первым местом, где использовали вакцину, стала 36-я поликлиника в Минске, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава страны.
Ранее в ведомстве сообщали, что в феврале в Беларусь прибыла первая партия китайской вакцины в размере 100 тысяч доз.
«В Беларуси началась вакцинация китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Минздрава.
Отмечается, что около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности.
В сообщении приводятся слова главы Минздрава Дмитрия Пиневича, который, в частности, отметил, что первыми прививку от коронавируса получат медики, педагоги и соцработники. По данным министерства здравоохранения, первый привитый вакциной компании Sinopharm — профессор Михаил Петрович.
«Специалисты обсуждают вопрос локализации производства (китайской вакцины — ред.) в нашей стране. Возможно, это произойдет на базе индустриального парка «Великий камень», — приводит слова Пиневича пресс-служба минздрава в Telegram-канале ведомства.
Как сообщал Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Беларуси на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.
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