СБУ обыскала госорганы, готовившие «Харьковские соглашения»

Служба безопасности Украины провела обыски в структурах, которые были привлечены к подготовке и ратификации «Харьковских соглашений».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что следователи провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых «Харьковских соглашений» с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве.
Среди прочего, обыски проводились в: Верховной Раде, в частности ее комитетах, главном научно-экспертном управлении ВРУ, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел, Кабинете министров (совместно с Государственным бюро расследований).
Во время указанных следственных действий, по словам спецслужбы, найдены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия.
В частности, знало об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и нанесении ущерба экономическим интересам.
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