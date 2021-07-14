СБУ вызывает на допрос сразу несколько нардепов по делу «харьковских соглашений»

Служба безопасности Украины в рамках расследования дела по «харьковским соглашениям» вызывает на допрос ряд действующих народных депутатов.

На сайте СБУ в разделе «Повестки», в частности, значится: Юрий Бойко вызывается на допрос 21 июля, Виталий Борт и Сергей Ларин — 20 июля, Игорь Палица, Дмитрий Шпенов вызваны повестками в СБУ на 19 июля.

«Указанные граждане Украины были вызваны на допрос в так называемом деле „харьковских соглашений“. Как действующие народные депутаты Украины они вызывались через аппарат Верховной Рады», — сообщил агентству «Интерфакс-Украина» спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Как сообщалось, СНБО Украины поручил СБУ расследовать обстоятельства голосования в 2010 году по ратификации «харьковских соглашений» о продлении пребывания ЧФ РФ в Крыму до 2042 года. «Есть отдельное поручение СБУ выяснить, каким способом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть (производства) по 111 ст.УК (госизмена) к соответствующим лицам», — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта на брифинге в Киеве по окончанию заседания СНБО.

Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов госвласти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 гг. В частности, расследуются обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады. По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что депутаты не несут ответственность за голосование в зале, поэтому не уверен, что решение СНБО о привлечении депутатов, поддержавших «харьковские соглашения» от 2010 года о продлении пребывания ЧФ РФ на территории Украины до 2042 года, может быть реализовано в полном объеме.

16 марта в рамках расследования следователи СБУ провели обыски в Верховной Раде, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении Рады, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины и Кабинете министров Украины. В ведомстве подчеркнули, что во время обысков были найдены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия, в частности, увеличение количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и причинении ущерба экономическим интересам.