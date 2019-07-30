Сенаторы хотят включить санкции против госдолга России в оборонный бюджет США

Сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса с просьбой включить санкции в отношении российского суверенного долга в обсуждаемый ими проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается в октябре. Об этом говорится в опубликованном в понедельник письме сенаторов.

Они предлагают включить в проект оборонного бюджета внесенный ими ранее в Конгресс законопроект под названием DETER Act (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act — закон «О защите выборов путем установления красных линий»). «Мы настоятельно призываем вас обеспечить внесение в итоговый документ положений, которые предотвратили бы будущие усилия иностранных правительств и иностранных деятелей по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такого рода вмешательство приведет к быстрым и серьезным последствиям», — отмечают сенаторы.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили свои версии оборонного бюджета на следующий финансовый год. В них есть значительные различия. Теперь законодатели обеих палат согласовывают детали документов, на этом этапе в проект могут быть внесены различные предложения с согласия руководителей профильных комитетов. После согласования единый проект оборонного бюджета должен быть утвержден обеими палатами Конгресса. Затем документ отправляется на подпись президенту.

DETER Act предусматривает, что директор Национальной разведки США в течение 60 дней после любых американских выборов федерального масштаба должен вынести заключение о том, пытались ли подконтрольные какой-либо стране лица или иностранное государство вмешаться в выборы и оказать влияние на их исход. Если директор решит, что подобное вмешательство имело место, то в течение 30 дней обязательно должны быть введены санкции. Инициатива предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики страны, которая, по версии вашингтонской администрации, могла вмешаться в американские выборы.

Рубио и Ван Холлен заявили, что их законопроект в первую очередь направлен против России. Документ, в частности, предусматривает введение запрета для американцев на любые операции с российским суверенным долгом. Данные ограничения могут быть смягчены или вовсе сняты, если директор Национальной разведки США определит, что РФ не вмешивалась в выборы.

Аналогичные меры были включены только в одобренную Палатой представителей версию проекта оборонного бюджета.