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Трамп подумает об участии в выборах 2024 года после промежуточных выборов в 2022

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Трамп подумает об участии в выборах 2024 года после промежуточных выборов в 2022

Бывший президент США Дональд Трамп подумает о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года после промежуточных выборов в 2022 году.

«Согласно результатам каждого опроса, они хотят, чтобы я снова баллотировался, но мы собираемся посмотреть (...). Сначала надо посмотреть, что можно сделать с Палатой представителей. Я думаю, у нас есть очень, очень хороший шанс вернуть Палату представителей», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Экс-президент считает, что у республиканцев также есть шанс вернуть себе Сенат, если будет установлено «лучшее руководство».

«И, честно говоря, мы примем наше решение относительно 2024 года после этого», — сообщил он.

Трамп в очередной раз заявил о мошенничестве на прошедших президентских выборах.

«У нашего Верховного суда и наших судов не хватило смелости отменить выборы, которые должны были быть отменены. Потому что вы говорите о решающих суммах, сотнях тысяч и даже миллионах голосов», — отметил экс-президент.

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8 ноября 2022 года в США состоятся промежуточные выборы. Тогда будут оспорены все 435 мест в Палате представителей и 34 из 100 мест в Сенате США.

Промежуточные выборы 2022 года крайне важны, так как у республиканцев будут шансы вернуть себе большинство.

Дональд Трамп, выборы в США
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