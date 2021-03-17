В Украине зафиксирован новый антирекорд смертей от коронавируса

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 289 летальных случаев от COVID-19. Это максимум с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

До этого антирекордом было 285 летальных случаев. Столько смертей было подтверждено за 11 декабря 2020 года.

Судя по статистике, рост смертности от COVID-19 в Украине наблюдается с 10 марта.

Напомним, что всего за вчера зафиксировали 11 833 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Одесской областях.