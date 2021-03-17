Россия вызвала в Москву своего посла в США после слов Байдена о Путине

Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций о будущем отношений России и США, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается в Telegram-канале министерства.

Решение вызвать посла в Москву связано с определением путей выправления «пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей», уточнила она.

Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, отметила Захарова. «Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — указала дипломат.

Ранее сегодня в США вышло интервью президента Байдена, в котором он заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с попытками вмешательства в американские выборы. Также он фактически назвал своего коллегу Владимира Путина «убийцей».