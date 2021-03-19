МИД Дании решил изменить название Беларуси

МИД Дании изменил название Беларуси в рамках поддержки борьбы белорусского народа за демократию. Об этом сообщает датское ведомство в Twitter.

В сообщении говорится, что в дальнейшем МИД будет использовать название Belarus (Беларусь) вместо Hviderusland (Белая Россия).

«Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением», — заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

В январе экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предложила министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу Ландсбергису переименовать название Беларуси на литовском языке с Baltarusija на Belarusia.

«Нынешнее официальное название Baltarusija, к сожалению, воспринимается как калька с русского слова „Белоруссия“, что приводит к ошибочной ассоциации с Россией», — пояснила она.

В Беларуси после президентских выборов в начале августа начались протесты. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал неоднократно занимавший пост главы государства Александр Лукашенко. Тихановская, по официальным данным, набрала чуть больше 10%. Оппозиция и страны Запада не признают Лукашенко легитимным президентом, заявляя о фальсификациях на голосовании.