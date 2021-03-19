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В Грузии медсестра умерла после прививки вакциной AstraZeneca

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В Грузии медсестра умерла после прививки вакциной AstraZeneca

По сообщению Министерства здравоохранения Грузии, 27-летняя медсестра скончалась в тбилисской клинической больнице от анафилактического шока, проявившегося у нее сразу после прививки антиковидной вакциной AstraZeneca.

Укол медработнику сделали в центре вакцинации южногрузинского города Ахалцихе в 200 км от столицы. Сразу после прививки молодая женщина дала интервью журналистам нескольких местных и общенациональных телекомпаний, сказав, что чувствует себя отлично и призывает всех граждан, в первую очередь своих коллег, немедленно привиться «абсолютно безопасной вакциной AstraZeneca». Еще в ходе интервью она почувствовала себя плохо, затем впала в кому. Вечером в четверг больную срочно перевели в тбилисскую клинику, где утром в пятницу она скончалась, не приходя в сознание.

Тем не менее чрезвычайная государственная комиссия решила не приостанавливать процесс вакцинации.

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Грузия начала прививать население от COVID-19 позднее всех в регионе. Лишь после долгих переговоров и просьб страна все же получила 43 200 доз AstraZeneca, но «освоение» и администрирование даже столь мизерного количества прививочных доз сталкиваются с огромными проблемами из-за «вакцинофобии» населения.

Грузия, AstraZeneca
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