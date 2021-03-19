Меркель призвала страны ЕС к единой позиции по Крыму и Донбассу

Германия считает, что ЕС должен занимать единую позицию по Крыму и Донбассу, решительно поддерживает территориальную целостность Украины, заявила, выступая на четвертом немецко-украинском экономическом форуме, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Партнерство между нашими странами далеко не ограничивается вопросами экономики. Об этом сказал также президент Зеленский. Германия является одним из ближайших партнеров Украины, и мы решительно поддерживаем территориальную целостность Украины. Нам было и остается важным, чтобы ЕС едино и недвусмысленно реагировал на аннексию Крыма семь лет назад и на конфликт на востоке Украины, придерживался этой позиции, вопреки всем скептикам, и делал все, чтобы это изменилось», — сказала Меркель.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на востоке Украины и вокруг аннексированного РФ Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции.
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