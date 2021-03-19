Офис президента «обеспокоен» внутренними распрями в Нацбанке

Офис президента (ОП) в связи с растущей обеспокоенностью внутренними распрями в Национальном банке Украины, призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели — макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина.

«Офис президента Владимира Зеленского при поддержке западных партнеров Украины будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с ПриватБанком», — говорится в сообщении ОП в Facebook в пятницу.

В нем отмечается, что хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое продолжающееся расследование, ОП призывает всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать любые личные интересы при исполнении своих обязанностей.

Как сообщалось, ранее в пятницу первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Нацбанк ведет внутреннее расследование касательно сотрудничества с занимающейся forensic-аудитом компанией Kroll Inc., консалтинговой фирмой AlixPartners, а также юридическими фирмами Hogan Lovells и Asters в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации.

Помимо того, Офис Генерального прокурора подтвердил, что главное следственное управление Государственного бюро расследований подтвердило, что по результатам рассмотрения обращения одной из общественных организаций в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения от 31 декабря 2020 года по признакам уголовных преступлений, в которых инициаторы обвиняют экс-главу НБУ Валерию Гонтареву и Рожкову.

Согласно ему, речь идет о ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).