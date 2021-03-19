В Киеве заполнены 74% COVID-коек — это рекорд с начала пандемии

Заполненность коек в медучреждениях столицы — более 74%.
Об этом на брифинге сказал Киевский городской голова Виталий Кличко.
«Заполненность коек в январе в Киеве была в среднем 30%. А теперь — более 74%», — отметил Кличко.
Он добавил, что за время пандемии в больницах столицы не было столько больных коронавирусом, в том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки.
Всего в стационарных учреждениях Киева лечатся 3453 больных коронавирусом, из них 32 ребенка. 2433 пациентов — в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2852 человека, а под аппаратами ИВЛ — 53 больных, сообщил мэр.
Кличко добавил, что если раньше большинство госпитализированных были люди старшего возраста, то теперь начала болеть молодежь.
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