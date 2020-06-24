НБУ ожидает в этом году самые низкие в истории Украины проценты по кредитам

При условии сохранения макроэкономической стабильности Национальный банк до конца года ожидает самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время отчета о финансовой стабильности, передает Экономическая правда.

«После снижения учетной ставки, мы видим, как большинство банков снижает процентные ставки по депозитам (и уже есть одноцифровые ставки по депозитам). Конечно, это в перспективе приведет к снижению стоимости кредитных ресурсов... Если сохранится макроекономическая стабильность, а права кредиторов будут обеспечены и усилены, то к концу года ожидаем увидеть самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам», — подчеркнула заместитель главы НБУ.

Рожкова отметила, что снижение ставки стало возможным благодаря замедлению инфляции, стабильности валютного рынка, а также стабильной работе банковского сектора.