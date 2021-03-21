Войти
Байден обещает поговорить с Путиным «в какой-то момент»
дружба народов
Байден обещает поговорить с Путиным «в какой-то момент»
Зеленский подписал указ о Национальном фонде инвестиций
официально
Зеленский подписал указ о Национальном фонде инвестиций

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Австралия одобрила производство в стране вакцины AstraZeneca

343
Австралия одобрила производство в стране вакцины AstraZeneca

Управление терапевтических товаров Австралии одобрило производство в стране вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте регулятора.

«Сегодня Управление терапевтических товаров одобрило производство вакцины от COVID-19 AstraZeneca в Австралии. Данный шаг был предпринят вслед за решением регулятора от 16 февраля 2021 года об одобрении вакцины AstraZeneca, произведенной за рубежом», — говорится в тексте.

Как отмечается в заявлении, вакцина производится в Мельбурне. Ожидается, что первые партии этого препарата австралийского производства будут доступны в течение нескольких дней с момента получения регулятором последнего пакета документов от AstraZeneca.

В соответствии с решением австралийского правительства 22 февраля в стране началась общенациональная прививочная кампания. Для вакцинации населения одобрены препараты, произведенные AstraZeneca и консорциумом компаний Pfizer и BioNTech. Прививки против коронавируса уже сделали порядка 165 тыс. австралийцев.

Читайте также: Еще одна область попала в «красную» зону карантина

Как сообщили в пятницу в Министерстве здравоохранения Австралии, общее число заразившихся коронавирусом в стране возросло до 29 166. По данным ведомства, к 19 марта выздоровели 28 154 человека. С 25 января прошлого года, когда в Австралии был выявлен первый случай инфицирования, 909 заболевших умерли из-за вызванных коронавирусом осложнений. В стране проведено более 15 млн тестов на коронавирус, но только 0,2% из них дали положительный результат.

Австралия, AstraZeneca
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 21 марта 2021
Суббота, 20 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
кандидат философских наук

Право обирати вакцину і не помирати

В ідеальному світі ліки не можуть бути предметом довіри або недовіри. Критерієм використання ліків є їх ефективність, а не країна-виробник. Проте, в реальному світі люди хочуть підкупити закони фізики, математики або біології. Хтось вважає, що вірус обирає вас за національною, релігійною або політичною приналежністю, тому країна виробництва вакцини має значення.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Гора породила мышь, или Санкции США как лакмусовая бумажка слабости украинского государства

Американское правительство вводит санкции против украинского гражданина, коим де-юре является олигарх. Как же реагирует новая властная команда президента Зеленского? Как уже мы говорили, Офис Президента реагирует жизнерадостным твиттом в поддержку американских санкций против украинского гражданина. Но как быть с принципом равенства всех перед законом и тем, что каждый гражданин имеет право на защиту со стороны своего государства?!
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Вакцина искренности против пандемии озлобленности

Стартовавший недавно авторский проект Оксаны Марченко «Паломница», вопреки «неформатности» тематики, с точки зрения неких «канонов хайповости» YouTube, вызвал очень оживленный интерес и стремительно набирает популярность.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016