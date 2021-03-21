Австралия одобрила производство в стране вакцины AstraZeneca

Управление терапевтических товаров Австралии одобрило производство в стране вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте регулятора.

«Сегодня Управление терапевтических товаров одобрило производство вакцины от COVID-19 AstraZeneca в Австралии. Данный шаг был предпринят вслед за решением регулятора от 16 февраля 2021 года об одобрении вакцины AstraZeneca, произведенной за рубежом», — говорится в тексте.

Как отмечается в заявлении, вакцина производится в Мельбурне. Ожидается, что первые партии этого препарата австралийского производства будут доступны в течение нескольких дней с момента получения регулятором последнего пакета документов от AstraZeneca.

В соответствии с решением австралийского правительства 22 февраля в стране началась общенациональная прививочная кампания. Для вакцинации населения одобрены препараты, произведенные AstraZeneca и консорциумом компаний Pfizer и BioNTech. Прививки против коронавируса уже сделали порядка 165 тыс. австралийцев.

Как сообщили в пятницу в Министерстве здравоохранения Австралии, общее число заразившихся коронавирусом в стране возросло до 29 166. По данным ведомства, к 19 марта выздоровели 28 154 человека. С 25 января прошлого года, когда в Австралии был выявлен первый случай инфицирования, 909 заболевших умерли из-за вызванных коронавирусом осложнений. В стране проведено более 15 млн тестов на коронавирус, но только 0,2% из них дали положительный результат.