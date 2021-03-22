Еврокомиссар считает, что ЕС не нужна российская вакцина

Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1.

«У нас совершенно нет необходимости в «Спутнике V», — сказал Бретон.

По его словам, в рамках Евросоюза уже одобрены четыре другие вакцины, их будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Бретон отметил, с марта по июнь в Европу поставят от 300 млн до 350 млн доз вакцин от коронавируса. Поэтому к середине июля появится возможность «достичь иммунитета на всем континенте».

Говоря о «Спутнике V», еврокомиссар заявил, что у России возникают проблемы с производством препарата, а граждане страны с трудом получают доступ к нему. Бретон считает, что ЕС может помочь России с производством вакцины, при этом отдавая приоритет нуждам своих граждан.

Регулятор ЕС, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), пока не одобрил применение вакцины «Спутник V» на территории союза.