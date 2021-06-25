Российская вакцина «Спутник V» может никогда не получить одобрения в ЕС

Премьер Италии Марио Драги не исключил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» никогда не получит одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).
«Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА, а китайская вакцина, которая не подавала заявки, похоже, не соответствует требованиям по борьбе с пандемией, как показывает опыт Чили», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров в Брюсселе, которая транслировалось в Youtube.
При этом Драги не объяснил причины своих предположений о перспективах российской вакцины.
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