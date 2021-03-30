Le Monde сообщила о расколе в Евросоюзе из-за «Спутника V»

В Европе возник политический раскол из-за поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая пока не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом пишет Le Monde.

Как отмечает газета, Европейская комиссия еще не вступила в переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который является производителем «Спутника V», однако источники издания утверждают, что в ближайшее время это должно произойти, поскольку несколько стран, прежде всего Германия, активно выступают за поставки.

Несколько высокопоставленных немецких политиков, утверждают французские журналисты, неоднократно высказывались в пользу российской вакцины, причем одобрительные слова в адрес «Спутника V» исходили преимущественно из восточной части страны. Италия, пишет издание, не предпринимает пока никаких действий относительно приобретения «Спутника V», но некоторые ее регионы также выразили свою заинтересованность, несмотря на сопротивление центральных властей.

Австрия начала переговоры на высшем уровне об открытии на своей территории завода по производству препарата, пишет газета, однако окружение канцлера Себастьяна Курца, принимавшее российских дипломатов по этому поводу, заявило, что Вена также будет ждать разрешения EMA.

Как отмечает Le Monde, есть страны, которые активно выступают против российской вакцины. В частности, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что препарат представляет собой больше «средство пропаганды и агрессивной дипломатии, чем средство солидарности и медицинской помощи». Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон высказал мнение, что ЕС не понадобится «Спутник V», поскольку сейчас приоритетной задачей блока является помощь в массовом производстве вакцин тех фирм, чьи препараты уже получили регистрационное удостоверение. Впрочем, он не исключил возможность, что во втором полугодии одна или две фабрики на территории Евросоюза могут начать производство «Спутника V».

Польские власти не проявили никаких признаков интереса к российской вакцине, понимая, что она не встретит общественного признания в стране.

4 марта EMA начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V», что стало первым этапом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС. Официальный представитель Союза, знакомый с ходом дела, в беседе с Reuters сказал, что решение о возможном одобрении может быть принято в мае.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях лекарства, стала Беларусь. По состоянию на 30 марта применение вакцины одобрено в 58 странах, в том числе в Азербайджане, Аргентине, Сербии, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Казахстане и Сирии.