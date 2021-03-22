В Малайзии заплатят более $12 тысяч тому, кто попадет в больницу после вакцины от коронавируса

Власти Малайзии будут выплачивать 50 тыс. ринггитов (более $12,1 тыс.) в случае госпитализации после получения вакцины от коронавируса. Для этих целей правительство создало специальный фонд в размере $2,4 млн, сообщил в понедельник во время видеоконференции министр здравоохранения Адхам Баба.
По его словам, «правительство продолжает курс по укреплению доверия к программе национальной вакцинации». «При серьезных побочных эффектах, требующих длительной госпитализации, будет выплачиваться 50 тыс. ринггитов. В случае получения инвалидности или смерти сумма возрастает в 10 раз», — сказал глава ведомства. Он уточнил, что «компенсация распространяется как на граждан, так и на постоянно проживающих иностранцев».
Министр также рассказал, что с начала вакцинации в стране 23 февраля и по 18 марта было зафиксировано 20 случаев побочных эффектов на вакцину, в том числе сильный зуд, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение.
В настоящее время в программе вакцинации используются препараты компаний Pfizer — BioNTech и Sinovac Biotech. Правительство закупило также вакцину фирмы AstraZeneca.
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