Новые испытания вакцины AstraZeneca в нескольких странах показали ее эффективность в 79%

Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета продемонстрировала высокую степень эффективности по итогам третьего этапа клинических испытаний в Соединенных Штатах, Чили и Перу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.
По данным AstraZeneca, ее вакцина оказалась эффективной в 79% случаев против заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами и в 100% защитила от тяжелого течения болезни с осложнениями и госпитализацией. Уточняется, что среди пациентов в возрасте выше 65 лет эффективность вакцины составила 80%.
Как отмечается в пресс-релизе, компания в «ближайшие недели» подготовит документы для их подачи в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США для сертификации вакцины.
Всего в третьем этапе испытаний приняли участие 32,4 тыс. человек. Лишь в 141 случаях у участников исследований были отмечены симптомы заболевания.
Вакцина от AstraZeneca, которая используется в Великобритании, ЕС и других странах, пока не одобрена в Соединенных Штатах.
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