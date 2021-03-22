Львов продлил локдаун до 4 апреля, разворачивают временный COVID-госпиталь

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина в городе до 4 апреля и развертывании временного госпиталя для пациентов с коронавирусом, сообщил львовский мэр Андрей Садовый.
«Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина до 4 апреля», — сообщил Садовый в Telegram в понедельник.
Он отметил, что также было принято решение «о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи».
Садовый заявил о том, что город планирует дополнительно выделить несколько больниц для размещения в них пациентов с коронавирусом.
«Обратились в Минздрав с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, но город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов», — отмечает львовский мэр.
Он подчеркивает, что кроме дополнительных коек, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках.
«За последние 2 дня получили 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь в этой нелегкой борьбе. Сейчас разрабатываем механизм дополнительного премирования всех медиков, работающих с COVID-19», — заявил Садовый.
Он добавил, что город также планирует разработать отдельную программу для поддержки бизнеса.
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