В Киеве и Ивано-Франковске обнаружили модифицированный британский штамм коронавируса

Эксперты Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) обнаружили новые мутации британского штамма коронавируса в образцах из Киева и Ивано-Франковска, сообщили в пресс-службе ИМБГ. В институте объяснили, чем модифицированный штамм отличается от обнаруженного в Лондоне в прошлом году.

«Проведя секвенирование 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска, и двух — из Киева, ученые ИМБГ обнаружили во всех образцах новые мутации британского штамма коронавируса», — говорится в сообщении.

Указано, что модифицированный штамм COVID-19 отличается от предыдущего «британца» критическими изменениями в участках вируса, которые отвечают за скорость его размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека.

Также образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда там началась вспышка коронавируса.

В то же время по данным Минздрава, до сих пор в Украине фиксировали единичные случаи британского штамма COVID-19, который обнаружили еще в 2020 году. В ИМБГ считают, что именно комбинация модифицированных штаммов «британца» вызвала нынешнюю волну эпидемии. Указано, что вероятно, это и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют более трудное протекание коронавирусной болезни у людей.

«Можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и какими украинцы уже переболели, на новые, мутированные штаммы «британца», — отметил директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.