Китай вводит ответные санкции против Евросоюза

Китай введет санкции против 10 человек и четырех юридических лиц за вмешательство в дела Синьцзяна, заявили в МИД КНР.

Эти меры станут ответом на ранее введенные санкции ЕС за нарушение прав в Синьцзяне.

Китай пойдет на дальнейшие действия, если ЕС не прекратит политику двойных стандартов в сфере прав человека, добавили в МИД КНР.