В Кремле обиделись на слова Борреля про «авторитарные режимы»

В Кремле абсолютно не согласны со словами главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля про «авторитарные режимы» РФ и КНР и не думают, что ЕС вправе давать такие оценки России или Китаю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах, мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своей системой устройства государства», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление Борреля о том, что совместное заявление Китая и России «может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов».

Он добавил, что «мы с уважением относимся к устройству других государств и не вмешиваемся во внутренние дела».

«И считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение к нам. Подобные заявления в такую логику не укладываются», — отметил Песков.

Ранее президент РФ провел переговоры в Пекине с председателем КНР. По итогам встречи, проходившей в день открытия Олимпийских игр, было принято совместное заявление о международных отношениях.

Путин и Си Цзиньпин заявили, что их страны против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против «цветных революций» и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.