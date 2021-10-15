Председатель Евросовета договорился провести саммит ЕС - Китай

Председатель Европейского совета Шарль Мишель договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о проведении саммита ЕС — КНР. Об этом Мишель сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

«Сегодня я разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином... Договорились провести саммит ЕС — Китай и укрепить наш диалог», — написал Мишель. Он подчеркнул, что диалог между двумя сторонами «по-прежнему имеет решающее значение».

«Мы обсудили ситуацию в Афганистане. Международное сообщество должно быть единым, требуя от движения „Талибан“ выполнения его международных обязательств и гарантий создания в стране инклюзивного правительства», — отметил Мишель.

Как сообщил журналистам в пятницу источник во внешнеполитической службе ЕС, помимо обычного саммита ЕС — КНР, где Евросоюз представлен только руководителями брюссельских институтов — председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, — стороны договорились «изучить возможность проведения встречи на высшем уровне с Китаем с участием лидеров всех стран Евросоюза». Сроки проведения этих встреч пока не названы.