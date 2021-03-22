В Италии бастуют свыше 30 тысяч сотрудников Amazon

Сотрудники итальянского подразделения американской компании Amazon, занимающейся интернет-торговлей, начали забастовку, которая продлится в течение суток, в связи с невыполнением, по мнению профсоюзов, компанией поставленных ими требований в области защиты трудовых прав персонала. Об этом в понедельник сообщило агентство ANSA.
О проведении забастовки объявили 11 марта сразу несколько профсоюзов, объединяющих работников сферы транспорта и курьеров. «Среди предъявляемых профсоюзами требований — контроль за нормами продолжительности рабочего времени и объемом выполняемой работы, а также неукоснительное соблюдение стандартов охраны труда и безопасности сотрудников», — сообщил национальный секретарь Итальянской федерации работников транспорта Микеле де Розе. По данным профсоюзов, в забастовке принимают участие до 75% сотрудников компании в стране, а в некоторых областях — и до 90%. Как сообщает ANSA, численность бастующих колеблется от 30 до 40 тыс.
Представители Amazon отметили, что соблюдают нормы охраны труда. «Защита здоровья и обеспечение безопасности работников — наши приоритетные задачи», — приводит комментарий компании газета La Repubblica.
Сотрудники Amazon в Италии устраивали забастовку еще в ноябре 2017 года, в так называемую черную пятницу. Тогда профсоюзы осуждали «ритм работы, жесткие требования, принуждения к сверхурочному труду, работе в ночные часы и по выходным, что не вознаграждается дополнительными выплатами и материальными поощрениями».
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