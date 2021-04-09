ВАКС отправил брата главы ОАСК под арест с залогом в 35 миллионов

В ночь на пятницу Высший антикоррупционный суд отправил адвоката, и, по совместительству, сотрудника Службы внешней разведки и брата председателя Окружного админсуда Павла Вовка Юрия Зонтова под стражу до 4 июня с альтернативой залога в 35 млн 185 тыс. грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Прокуроры просили применить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога — 70 млн грн. Со своей стороны, защита просила в ходатайстве отказать, апеллируя тем, что Зонтов не будет скрываться от следствия.

Сам Зонтов отметил, что его годовая зарплата составляет 400 тыс. грн, и сумма залога и «близко не соизмерима» с его доходами.

Ранее в НАБУ заявили, что уличили двух адвокатов на взяточничестве. По информации НАБУ, один из них "является близким родственником главы ОАСК.