В провале расследования «дела судей» виновато, в первую очередь, само НАБУ, - бывший замгенпрокурора

Высший антикорсуд отказал детективам НАБУ в продлении сроков предварительного расследования по делу «судей Окружного админсуда». Такое решение в прошлую среду принял судья ВАКС Андрей Бицюк. Антикоррупционные активисты уже говорят о том, что речь идет, фактически, о провале расследования. Алексей Баганец, заместитель генерального прокурора Украины (2014-2015), полагает, что винить в данном случае НАБУ должно, прежде всего, само себя.

«Суд для того и существует, чтобы определиться, есть основания для продления срока предварительного расследования или нет. У нас есть такой термин как „разумные сроки расследования“ и орган досудебного расследования, прокурор, всегда обязан это учитывать и ставить вопрос перед судом о продлении сроков предварительного расследования только тогда, когда действительно это нужно. В данном случае, видимо, для продления сроков было мало оснований», — предположил он.

Эксперт убежден, что даже внутри лояльного НАБУ ВАКС есть объективные судьи, которые выносят решения не по указанию Запада, а согласно закону.

«ВАКС это действительно одно из звеньев так называемого антикоррупционного треугольника. Хотя, это в корне неправильно — суд ни в какие треугольники входить не может. Любой суд у нас должен быть антикоррупционным, и должен принимать решения в соответствии с требованиями Конституции Украины и законов Украины... Внешние силы хотят, чтобы антикоррупционный суд, создание которого они инициировали, был под их контролем. Этот суд создан в нарушение требований Конституции Украины, поскольку в Конституции четко указано, что создание особых судов в Украине запрещено. Они надавили на украинскую власть и создали этот суд „под себя“. Однако не все судьи на 100% в этом антикоррупционном суде будут выполнять внешние указания. Там есть и судьи, которые будут руководствоваться украинским законодательством и будут осуществлять свои полномочия в соответствии с требованиями украинского законодательства, а не чьи-то пожелания», — предположил он.

То, что НАБУ уже фактически во второй раз провалило расследование в отношении судей Окружного админсуда, эксперта не удивляет.

«Когда-то НАБУ говорило, что им мешает проводить эффективное расследование и направлять дела в отношении коррупционеров в суд Антикоррупционная прокуратура и лично тогдашний антикоррупционный прокурор Холодницкий. Потом они говорили, что им препятствует Генеральный прокурор. Потом они заявили о том, что украинские суды продажные, неэффективные и блокируют рассмотрение их ходатайств. Создали Высший антикоррупционный суд, ВАКС. Но теперь их лоббисты — эти наши „антикоррупционеры“ — общественные организации, которые финансируются из-за рубежа, заявляют уже о том, что и Антикоррупционный суд принимает не те решения... Но ничего подобного! Если бы по делу проводилось эффективное следствие, если бы доказательства добывались в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, то и проблем бы не было. Тем более, что времени, чтобы расследовать дело судей ОАСК, было абсолютно достаточно. Значит проводилось вяло расследование, значит была волокита или доказательства собирались в несоответствии с требованиями УПК», — полагает он.

В то же время Баганец называет дело судей изначально бесперспективным.

«Судей ОАСК подозревали и обвиняли в том, что они создали преступную организацию с целью захвата государственной власти. Но как можно обвинять судей в захвате государственной власти, если судьи — это ветвь власти, это третья ветвь власти, это судебная власть. Как они могут захватить власть, если они уже в мантиях ходят и имеют удостоверение судей, назначенные в установленном законом порядке? Более того, НАБУ создавалось с целью борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. Почему оно расследует уголовные производства по статьям Уголовного кодекса, которые говорят о создании преступной организации с целью захвата государственной власти? Это не их подследственность. Это подследственность, как минимум, СБУ. То есть здесь есть масса дополнительных вопросов по этому производству», — отметил бывший прокурор.

Большую проблему он видит в том, что Украина не может сейчас обеспечить независимость судебной системы.

«Все хотят иметь карманный суд — от Януковича до Зеленского. Хотят, чтобы суд действовал в интересах власти, а не общества и украинского народа. Именно с этой целью проводятся все реформы... И дела, которые на сегодняшний день зарегистрированы и расследуются НАБУ вокруг ОАСК, тоже, в первую очередь, направлены на то, чтобы подчинить этот суд. Подтверждением этого является законопроект, который уже внесен в Верховную раду по инициативе президента. В нем хотят сделать так, чтобы ОАСК не были подсудны дела, в которых обжалуются решения высших органов государственной власти. Как говорится, на воре и шапка горит», — заявляет юрист.

При этом Баганец считает, что западные структуры и украинские власти действуют здесь заодно и имеют общие интересы.

«Интересы у них общие — и у западных структур, и у нашего президента. Все хотят иметь ручные суды, в том числе, и особенно, ручной ОАСК. Удастся ли им реализовать свои намерения? Видимо, да. Когда они объединяют свои усилия, у них гораздо больше возможностей для того, чтобы подчинить себе этот суд, поставить под свое влияние. То есть остаться незаангажированным, независимым у ОАСК шансов мало. Хотя я об этом жалею, потому что этот суд должен быть независимым», — заявил бывший прокурор.