Войти
Зеленский подписал законы о налоговых льготах для крупных инвесторов
официально
Зеленский подписал законы о налоговых льготах для крупных инвесторов
Тариф на электроэнергию с 1 апреля решили не менять
жкх
Тариф на электроэнергию с 1 апреля решили не менять

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В провале расследования «дела судей» виновато, в первую очередь, само НАБУ, - бывший замгенпрокурора

535
В провале расследования «дела судей» виновато, в первую очередь, само НАБУ, - бывший замгенпрокурора

Высший антикорсуд отказал детективам НАБУ в продлении сроков предварительного расследования по делу «судей Окружного админсуда». Такое решение в прошлую среду принял судья ВАКС Андрей Бицюк. Антикоррупционные активисты уже говорят о том, что речь идет, фактически, о провале расследования. Алексей Баганец, заместитель генерального прокурора Украины (2014-2015), полагает, что винить в данном случае НАБУ должно, прежде всего, само себя.

«Суд для того и существует, чтобы определиться, есть основания для продления срока предварительного расследования или нет. У нас есть такой термин как „разумные сроки расследования“ и орган досудебного расследования, прокурор, всегда обязан это учитывать и ставить вопрос перед судом о продлении сроков предварительного расследования только тогда, когда действительно это нужно. В данном случае, видимо, для продления сроков было мало оснований», — предположил он.

Эксперт убежден, что даже внутри лояльного НАБУ ВАКС есть объективные судьи, которые выносят решения не по указанию Запада, а согласно закону.

«ВАКС это действительно одно из звеньев так называемого антикоррупционного треугольника. Хотя, это в корне неправильно — суд ни в какие треугольники входить не может. Любой суд у нас должен быть антикоррупционным, и должен принимать решения в соответствии с требованиями Конституции Украины и законов Украины... Внешние силы хотят, чтобы антикоррупционный суд, создание которого они инициировали, был под их контролем. Этот суд создан в нарушение требований Конституции Украины, поскольку в Конституции четко указано, что создание особых судов в Украине запрещено. Они надавили на украинскую власть и создали этот суд „под себя“. Однако не все судьи на 100% в этом антикоррупционном суде будут выполнять внешние указания. Там есть и судьи, которые будут руководствоваться украинским законодательством и будут осуществлять свои полномочия в соответствии с требованиями украинского законодательства, а не чьи-то пожелания», — предположил он.

То, что НАБУ уже фактически во второй раз провалило расследование в отношении судей Окружного админсуда, эксперта не удивляет.

«Когда-то НАБУ говорило, что им мешает проводить эффективное расследование и направлять дела в отношении коррупционеров в суд Антикоррупционная прокуратура и лично тогдашний антикоррупционный прокурор Холодницкий. Потом они говорили, что им препятствует Генеральный прокурор. Потом они заявили о том, что украинские суды продажные, неэффективные и блокируют рассмотрение их ходатайств. Создали Высший антикоррупционный суд, ВАКС. Но теперь их лоббисты — эти наши „антикоррупционеры“ — общественные организации, которые финансируются из-за рубежа, заявляют уже о том, что и Антикоррупционный суд принимает не те решения... Но ничего подобного! Если бы по делу проводилось эффективное следствие, если бы доказательства добывались в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, то и проблем бы не было. Тем более, что времени, чтобы расследовать дело судей ОАСК, было абсолютно достаточно. Значит проводилось вяло расследование, значит была волокита или доказательства собирались в несоответствии с требованиями УПК», — полагает он.

В то же время Баганец называет дело судей изначально бесперспективным.

«Судей ОАСК подозревали и обвиняли в том, что они создали преступную организацию с целью захвата государственной власти. Но как можно обвинять судей в захвате государственной власти, если судьи — это ветвь власти, это третья ветвь власти, это судебная власть. Как они могут захватить власть, если они уже в мантиях ходят и имеют удостоверение судей, назначенные в установленном законом порядке? Более того, НАБУ создавалось с целью борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. Почему оно расследует уголовные производства по статьям Уголовного кодекса, которые говорят о создании преступной организации с целью захвата государственной власти? Это не их подследственность. Это подследственность, как минимум, СБУ. То есть здесь есть масса дополнительных вопросов по этому производству», — отметил бывший прокурор.

Большую проблему он видит в том, что Украина не может сейчас обеспечить независимость судебной системы.

«Все хотят иметь карманный суд — от Януковича до Зеленского. Хотят, чтобы суд действовал в интересах власти, а не общества и украинского народа. Именно с этой целью проводятся все реформы... И дела, которые на сегодняшний день зарегистрированы и расследуются НАБУ вокруг ОАСК, тоже, в первую очередь, направлены на то, чтобы подчинить этот суд. Подтверждением этого является законопроект, который уже внесен в Верховную раду по инициативе президента. В нем хотят сделать так, чтобы ОАСК не были подсудны дела, в которых обжалуются решения высших органов государственной власти. Как говорится, на воре и шапка горит», — заявляет юрист.

При этом Баганец считает, что западные структуры и украинские власти действуют здесь заодно и имеют общие интересы.

«Интересы у них общие — и у западных структур, и у нашего президента. Все хотят иметь ручные суды, в том числе, и особенно, ручной ОАСК. Удастся ли им реализовать свои намерения? Видимо, да. Когда они объединяют свои усилия, у них гораздо больше возможностей для того, чтобы подчинить себе этот суд, поставить под свое влияние. То есть остаться незаангажированным, независимым у ОАСК шансов мало. Хотя я об этом жалею, потому что этот суд должен быть независимым», — заявил бывший прокурор.

НАБУ, ВАКС, ОАСК
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В чьи руки уплывут суда морского рыболовецкого флота Украины?

В экспертной среде зазвучала информация, что Государственное агентство рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство) решило окончательно расстаться с активами своей оффшорной компании - Fishing Company S.A. Планы по продаже морского рыболовецкого флота вынашивал еще прежний глава Госрыбагентства Ярема Ковалив. Но теперь, как видим, уже новая власть воплощает планы Ковалива в жизнь. Разве что «зеленые» решили подойти к вопросу более основательно.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Зрители скоро закидают это шоу гнилыми помидорами

Функционирующий исключительно на принципах шоу-бизнеса политический проект заведомо обречен. Наглядный пример - веселые «зеленские» ребята, которые, даже промотав кредит народного доверия, все равно продолжают думать, что госуправление - это такая себе индустрия дипломатических, общественно-политических, социальных и экономических развлечений. Где бестолковая погоня за сиюминутным «вау-эффектом», дешевым пиаром и «нарисованными» на заказ рейтингами подменяет собой диалог с обществом, разумное тактическое и стратегическое планирование, последовательность, прагматизм и созидание.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, нужно больше вакцины. А, «стратегические партнеры» не дают?

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, а не существовать от локдауна к локдауну, тогда нужен контроль за темпами вакцинации. А если мы хотим контролировать темпы вакцинации, тогда надо надеяться на свои силы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016