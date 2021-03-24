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Данилов призвал не использовать «несуществующее» название «Донбасс»

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Данилов призвал не использовать «несуществующее» название «Донбасс»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что в Украине не следует использовать слово «Донбасс» для обозначения территорий Донецкой и Луганской областей. По его мнению, нарратив Донбасса навязывает российская сторона.

Об этом он заявил на форуме «Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур».

«Словосочетания „Донбасс“ не существует ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией... — „народ Донбасса“, „выбор Донбасса“, „Донбасс не поставят на колени“ — мы помним все эти реплики, которые были», — отметил Данилов.

По его словам, в этом плане следует придерживаться украинских нормативно-правовых документов, в которых есть четкие географические названия — территории Донецкой и Луганской областей.

«Никакого Донбасса не существует, потому что это тот нарратив, который нам навязывает РФ ... потом они будут говорить о Галичине и других вещах — это очень опасные вещи, когда мы начинаем использовать такие синонимы», — добавил Данилов.

Также Данилов заявил, что власти Украины максимально обеспечивают избирательное право на территориях, которые граничат с временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей, а заявления о том, что где-то не состоялись выборы из-за нежелания власти их проводить, являются якобы манипулятивными.

«Все без исключения услуги, которые должен получить гражданин Украины, который находится на подконтрольной территории, он на сегодняшний день получает. Остальное — это манипулятивные вещи, будто бы там государство отменила выборы... Нет! Это прифронтовая территория, она может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, какие планы для себя готовит враг», — подчеркнул Данилов.

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Отметим, словом «Донбасс» обозначают историко-географический край и один из самых развитых в Украине промышленно-энергетических комплексов с большими природными ресурсами и мощным производственным потенциалом. Донбасс расположен на востоке страны и административно охватывает Донецкую и Луганскую области; площадь — 53,2 тыс. км (8,8% площади Украины).

Донбасс, Алексей Данилов
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Среда, 24 марта 2021
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