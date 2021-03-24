Киевские маршрутчики не хотят работать в карантин, просят их закрыть

Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться.
«Мы будем обращаться к киевским городским властям, чтобы нас остановили официально. Потому что возить по 11 пассажиров — очень убыточно для нас. На нас также массово составляются протоколы по 17 тыс. грн штрафа, водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликт при попытке зайти в салон. Водители самовольно начинают возвращаться в парки, чтобы их не штрафовали», — сказал глава «Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области» Игорь Моисеенко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Он также заявил, что уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда с 8 до 10 грн. Но и в этом случае работа с 11 пассажирами в салоне для маршрутных перевозчиков не покроет даже затрат на топливо, не говоря уже о зарплатах водителям и амортизации.
«Если мы просто стоим, мы несем убытки. Если мы работаем, эти убытки еще больше... „Киевпастрансу“ проще — им выделяют миллиарды гривен из городского бюджета, и они могут себе позволить возить по два-три пассажира. У нас такой возможности нет, и мы хотим, чтобы нас официально остановили. Потому что сегодня киевские водители маршруток получили уже около 100 протоколов по 17 тыс. грн», — подчеркнул Моисеенко.
Он также отметил, что большинство перевозчиков попросту обанкротится за неделю работы по существующим правилам «красных зон».
По словам Моисеенко, за сегодняшний день пассажиры разбили стекла двух маршрутных автобусов, постоянно возникают конфликтные ситуации.
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