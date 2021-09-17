В СНБО заметили снижение темпов выдачи российских паспортов на Донбассе

Темпы выдачи российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в настоящее время замедлились, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Она (статистика количества выданных российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей — Ред.) разная: у нас есть цифра 630 тысяч, есть цифра 740 тысяч. Речь идет о тех, кто подает заявки. Очень много людей, которые подают заявки, потом не едут оформлять эти паспорта», — сказал Данилов на брифинге в пятницу.
«У них там целая такая туристическая индустрия, они, вроде так прикрываясь, не все их выдают на территории Донецкой и Луганской областей — они вывозят часть в Ростовскую область и там все это происходит. На сегодняшний день темпы выдачи замедлились, они не такие резкие, как были раньше», — добавил секретарь СНБО.
Он отметил, что жители оккупированных территорий получают удостоверения личности, как «аусвайсы» во времена Второй мировой войны, благодаря которым людям удается выживать, трудоустраиваться и получать медицинскую помощь. «Гитлер выдавал их, чтобы человек выживал на той территории. Такие же аусвайсы выдают сегодня на территории Донецкой и Луганской области, их же в свое время очень много выдали в Крыму. Дело в том, что человек не имеет возможности к существованию в некоторых случаях, если у него нет этой, скажем так, бумаги», — уточнил секретарь СНБО.
По словам Данилова, это очень «чувствительная ситуация», и поэтому украинские власти будут подходить к этому вопросу очень осторожно и взвешенно, потому что «если учитель или врач не может обеспечить свою семью, а он по тем или иным причинам находится именно там, потому что не сегодня трудоустроиться без этого аусвайса вы практически там не можете, вам не предоставят медицинскую помощь и другие вещи».
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