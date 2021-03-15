«Реанимации полны по уши»: врач рассказал о ситуацию с COVID в Харькове

Больницы в Харькове загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, а реанимации переполнены. Об этом в Facebook написал профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования, анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов.
«Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши, и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы текущий кислород,» — написал Корсунов.
Он напомнил, что еще летом политики обещали за два месяца построить в ОКИЛ (областной клинической инфекционной больнице) новую реанимацию и провести кислород по всем отделениям, чего таки не случилось.
Корсунов напомнил, что в Украине растет число тяжелобольных молодых людей.
«На сегодняшний день в реанимации ОКИЛ трое пациентов в возрасте от 31 до 39 лет, в ОДИКЛ — на инвазивной ИВЛ ребенок 11 лет и на неинвазивной — 17 лет», — отметил врач.
Согласно прогнозам Корсунова, новая волна коронавируса «может быть значительно мощнее предыдущих, ведь вакцинация провалена».
«Вместо вакцинации наиболее уязвимых жителей прививают всех без разбора, даже тех, кто имеет антитела. Поэтому вперед к новой медицинской катастрофе», — резюмировал профессор.
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