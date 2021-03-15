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«Реанимации полны по уши»: врач рассказал о ситуацию с COVID в Харькове

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«Реанимации полны по уши»: врач рассказал о ситуацию с COVID в Харькове

Больницы в Харькове загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, а реанимации переполнены. Об этом в Facebook написал профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования, анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов.

«Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши, и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы текущий кислород,» — написал Корсунов.

Он напомнил, что еще летом политики обещали за два месяца построить в ОКИЛ (областной клинической инфекционной больнице) новую реанимацию и провести кислород по всем отделениям, чего таки не случилось.

Корсунов напомнил, что в Украине растет число тяжелобольных молодых людей.

«На сегодняшний день в реанимации ОКИЛ трое пациентов в возрасте от 31 до 39 лет, в ОДИКЛ — на инвазивной ИВЛ ребенок 11 лет и на неинвазивной — 17 лет», — отметил врач.

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Согласно прогнозам Корсунова, новая волна коронавируса «может быть значительно мощнее предыдущих, ведь вакцинация провалена».

«Вместо вакцинации наиболее уязвимых жителей прививают всех без разбора, даже тех, кто имеет антитела. Поэтому вперед к новой медицинской катастрофе», — резюмировал профессор.

Харьков, коронавирус
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