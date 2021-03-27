В Китае начали бойкотировать западные бренды из-за уйгуров

Пекин на государственном уровне бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать хлопок из Синьцзяна, выращиваемый уйгурами. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер на брифинге, пишет Bloomberg.

По словам Портер, в китайских социальных сетях идет направленная информационная кампания, курируемая властями. Ее цель — бойкот иностранных фирм, которые не хотят закупать хлопок, собранный в СУАР, и считающие, что продукция из этой автономии произведена с использованием рабского труда.

«Это равносильно корпоративному и потребительскому бойкоту», — заявила представитель Госдепартамента.

По данным Reuters, пользователи китайских соцсетей призывают отказываться от брендов одежды H&M, Nike и Adidas, которые перестали закупать синьцзянский хлопок для своих производств. В Пекине заявили, что такие решения, в первую очередь, обернутся потерями для самих компаний.

США, Евросоюз и Великобритания считают, что Китай преследует мусульман-уйгуров — коренное население северо-запада страны, которое проживает в Синьцзян-Уйгурского автономном районе (СУАР). В связи с этим западные страны ввели санкции против КНР.

В 2018 году в ООН заявляли, что китайские власти загоняют национальные меньшинства в лагеря и принуждают к труду. Эксперты организации сообщали, что в таких лагерях содержится, по меньшей мере, 3 млн этнических уйгуров.

В марте во время переговоров китайской и американской делегаций в Анкоридже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия КНР в Синьцзяне «угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность».

Позже Евросоюз ввел санкции против нескольких китайских чиновников из этой автономии. Пекин ответил зеркально, объявив ограничения против нескольких европейских граждан и организаций из-за вмешательства ЕС во внутренние дела.